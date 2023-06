MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 28,55 EUR

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 28,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 28,54 EUR. Bei 28,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.180 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,00 EUR erreichte der Titel am 07.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 58,49 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,00 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 41,50 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,261 EUR einfahren.

