MorphoSys Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von MorphoSys

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 27,67 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 27,67 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 27,66 EUR. Bei 27,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.516 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 30,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,42 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,00 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,30 EUR, während im Vorjahreszeitraum 41,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte MorphoSys die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,270 EUR je MorphoSys-Aktie.

