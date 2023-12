MorphoSys Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit MorphoSys ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 35,17 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 35,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 35,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,81 EUR. Bisher wurden heute 1.003.535 MorphoSys-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 1,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 66,43 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 15.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 63,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95,80 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,597 EUR je MorphoSys-Aktie.

