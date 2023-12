MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 32,16 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 32,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,54 EUR aus. Bei 31,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.816 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2023). Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 4,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 63,29 Prozent sinken.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR im Vergleich zu 95,80 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,597 EUR je MorphoSys-Aktie.

