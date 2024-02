MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 64,42 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 64,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 64,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.447 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 79,12 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 63,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,80 EUR umgesetzt worden waren.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -8,077 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Index-Monitor: MorphoSys und Vitesco stehen im März vor Platztausch in MDAX und SDAX

TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen