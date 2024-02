MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag nahe Vortagesschluss

MorphoSys im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 64,54 EUR.

Mit einem Wert von 64,54 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,70 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 64,20 EUR. Bei 64,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178.746 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,40 Prozent zurück. Hier wurden 63,80 EUR gegenüber 95,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR ausweisen wird.

