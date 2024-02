MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

So bewegt sich MorphoSys

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,52 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 64,52 EUR an der Tafel. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,66 EUR an. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,42 EUR ab. Mit einem Wert von 64,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.204 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 379,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.11.2023. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

