MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 66,48 EUR.

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 66,48 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 66,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 25.823 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,70 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2024. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 13,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 79,77 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,916 EUR je Aktie ausweisen dürften.

