MorphoSys Aktie News: MorphoSys macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 66,48 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 66,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 66,82 EUR. Mit einem Wert von 66,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 113.644 Aktien.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,51 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 79,77 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,916 EUR je MorphoSys-Aktie.

