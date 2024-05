MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MorphoSys legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,20 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 67,30 EUR. Bei 66,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.917 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 1,18 Prozent niedriger. Am 21.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 78,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 29.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --5,079 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX aktuell

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor 5 Jahren verloren

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus