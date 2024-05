MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 66,90 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 66,90 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,70 EUR nach. Mit einem Wert von 66,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.830 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 68,00 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 29.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -8,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -1,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 27,54 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 62,32 Mio. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MorphoSys dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -5,079 EUR je MorphoSys-Aktie.

