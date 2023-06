MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 26,88 EUR

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 27,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 26,66 EUR. Mit einem Wert von 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 77.850 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 30,00 EUR markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 10,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 56,41 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 03.05.2023. Das EPS lag bei -1,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,30 EUR, während im Vorjahreszeitraum 41,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,261 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

