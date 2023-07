MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 26,84 EUR.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:33 Uhr um 1,1 Prozent auf 26,84 EUR nach. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.437 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,00 EUR erreichte der Titel am 07.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 11,77 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,02 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,00 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,59 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte MorphoSys die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,270 EUR je MorphoSys-Aktie.

