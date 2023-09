MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich MorphoSys

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 30,39 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 30,39 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,04 EUR an. Mit einem Wert von 31,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.875 MorphoSys-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2023 auf bis zu 32,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,60 EUR.

MorphoSys gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 53,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,835 EUR je Aktie ausweisen dürften.

