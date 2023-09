MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 31,07 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 31,07 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 31,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.302 MorphoSys-Aktien.

Am 13.09.2023 markierte das Papier bei 31,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,97 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 62,01 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 53,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,835 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

