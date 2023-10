MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 24,88 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,7 Prozent auf 24,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 25,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,54 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.144 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,49 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,59 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 52,55 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,88 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR einfahren.

