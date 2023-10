MorphoSys Aktie News: MorphoSys zieht am Freitagvormittag deutlich an

So bewegt sich MorphoSys

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,4 Prozent auf 25,28 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 25,28 EUR zu. Bei 25,38 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.824 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 53,30 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

Am 09.08.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,88 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,20 EUR – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,848 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Anleger warten auf Impulse: TecDAX notiert zum Handelsende um die Nulllinie

Schwacher Handel: So performt der TecDAX am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus