MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag im Minus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 28,16 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 28,16 EUR nach. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 28,01 EUR. Bei 29,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.217 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 13,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 138,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,40 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 10.08.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,840 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

