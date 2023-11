MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 28,95 EUR.

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 28,95 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,95 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.863 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR an. 12,23 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,40 EUR an.

MorphoSys veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 53,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,840 EUR je MorphoSys-Aktie.

