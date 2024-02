MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Mittag ins Minus

Kurs der MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 64,70 EUR.

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 64,70 EUR ab. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 64,50 EUR. Bei 64,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 72.044 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 66,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 2,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 79,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 15.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 63,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 95,80 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

