MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 64,96 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 64,96 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 65,02 EUR. Bei 64,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 121.379 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 66,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -8,077 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

