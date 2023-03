MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,34 EUR

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,9 Prozent auf 14,30 EUR ab. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 14,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,68 EUR. Zuletzt wechselten 15.325 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 48,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 21,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 17.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent auf 95,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte MorphoSys am 15.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,564 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

