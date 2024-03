MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Blick auf MorphoSys-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,20 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 66,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 66,00 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.005 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 66,82 EUR markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Abschläge von 79,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,38 EUR aus.

MorphoSys gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 29.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,916 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

