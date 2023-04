MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,78 EUR

0,99% Charts

News

Analysen

Um 09:00 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 18,51 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 18,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,77 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 25,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 22,70 EUR.

Am 15.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -11,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 81,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 52,90 EUR umsetzen können.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 01.05.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,909 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

MorphoSys-Aktie weit im Plus: MorphoSys will Daten zu Hoffnungsträger-Medikament früher vorlegen

MorphoSys-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys