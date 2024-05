MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich MorphoSys

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,35 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,35 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.084 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 29.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -5,079 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX aktuell

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor 5 Jahren verloren

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus