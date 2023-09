MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Donnerstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,80 EUR zu.

Das Papier von MorphoSys konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 30,10 EUR. Bei 29,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 39.999 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 13.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,04 EUR an. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 7,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 152,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,44 Prozent auf 53,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,835 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

