MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 30,09 EUR.

Um 15:44 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 30,09 EUR nach oben. Bei 30,66 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.265 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,04 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 60,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte MorphoSys die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,835 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie im Abschwung: Tulmimetostat in USA in Schnellprüfung

TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MorphoSys-Investment abgeworfen

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes MorphoSys-Investment eingefahren