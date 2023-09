MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 29,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 29,50 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,50 EUR nach. Bei 29,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.188 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2023 auf bis zu 32,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 149,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 09.08.2023 vor. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,88 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 53,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -6,835 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie im Abschwung: Tulmimetostat in USA in Schnellprüfung

TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MorphoSys-Investment abgeworfen

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes MorphoSys-Investment eingefahren