MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 33,22 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 33,22 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,61 EUR ab. Bei 31,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 427.635 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,65 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 13.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,597 EUR ausweisen wird.

