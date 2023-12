MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Blick auf MorphoSys-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 33,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,0 Prozent auf 33,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 31,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 639.291 Stück.

Am 12.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,65 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 181,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,60 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 63,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 95,80 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,597 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

XETRA-Handel TecDAX notiert letztendlich im Minus

SDAX-Handel aktuell: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Plus