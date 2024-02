MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die MorphoSys-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 65,36 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 65,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 65,50 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 64,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 89.822 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 66,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,45 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 79,42 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

