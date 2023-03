MorphoSys Aktie News: MorphoSys verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 13,54 EUR

-5,61% Charts

News

Analysen

Um 11:44 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 13,57 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 13,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.457 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 27,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,92 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 17.11.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 95,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 150,79 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte MorphoSys am 15.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -11,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie verliert deutlich: MorphoSys beendet präklinische Forschung - 70 Mitarbeiter werden entlassen

Erste Schätzungen: MorphoSys stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie im Januar 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys