MorphoSys Aktie News: MorphoSys stabilisiert sich am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die MorphoSys-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,95 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 67,95 EUR. Bei 68,00 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,85 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.034.378 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,52 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys noch ein Gewinn pro Aktie von 9,65 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 81,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2024 -4,121 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Erste Schätzungen: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Novartis-Aktie stabil: Übernahmeangebot für MorphoSys angelaufen - MorphoSys empfiehlt Annahme