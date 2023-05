MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 21,71 EUR

3,28% Charts

News

Analysen

Um 15:48 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 21,91 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.529 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,77 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 46,12 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,00 EUR.

Am 03.05.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,30 EUR im Vergleich zu 41,50 EUR im Vorjahresquartal.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -6,225 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie stark: JPMorgan hebt Kursziel für MorphoSys an - 'Underweight'

MorphoSys-Aktie mit Gewinnen: MorphoSys übertrifft Analystenerwartungen

Ausblick: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys