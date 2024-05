MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 67,70 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 67,70 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.761 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 68,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 0,74 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2023 auf bis zu 14,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR im Vergleich zu 62,32 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Am 06.08.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,079 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

