MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:26 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 25,84 EUR zu. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.400 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 30,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,10 Prozent. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,00 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 62,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,261 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

