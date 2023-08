MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,42 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,42 EUR zu. Bei 28,50 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.733 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 9,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR im Vergleich zu 59,40 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 15.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,794 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

