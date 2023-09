MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 30,95 EUR.

Die MorphoSys-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 30,95 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 32,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.665 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 162,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,20 EUR.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

