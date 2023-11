MorphoSys Aktie News: MorphoSys zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 28,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 28,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 28,75 EUR. Bei 28,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.845 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 58,46 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,40 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,88 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 53,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,840 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Ausblick: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus