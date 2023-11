MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Nachmittag tiefer

MorphoSys im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 27,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 27,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,58 EUR aus. Mit einem Wert von 28,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 134.983 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,49 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 57,66 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 10.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,44 Prozent auf 53,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,40 EUR gelegen.

Die MorphoSys-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,840 EUR je Aktie aus.

