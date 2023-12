MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 33,71 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,71 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 34,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.418 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 64,98 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,60 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,597 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie unter Druck: MorphoSys besorgt sich frisches Geld

Börse Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsende Gas

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün