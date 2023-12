MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 33,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,54 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,36 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,22 EUR nach. Bei 33,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 276.919 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 35,76 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 6,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 184,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR im Vergleich zu 95,80 EUR im Vorjahresquartal.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. MorphoSys dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,597 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

