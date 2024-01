MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Dienstagmittag stark

Kurs der MorphoSys

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 14,1 Prozent auf 38,49 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 14,1 Prozent auf 38,49 EUR nach oben. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 39,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 32,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 998.235 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 39,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 13,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,06 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 15.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Ende des Montagshandels

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein