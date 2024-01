MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag im Minusbereich

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 33,19 EUR.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 33,19 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 32,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.515 MorphoSys-Aktien.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 11,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 13,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,13 EUR an.

Am 15.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR je Aktie ausweisen dürften.

