MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 65,36 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 65,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 65,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,50 EUR. Zuletzt wechselten 75.957 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 66,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 79,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

