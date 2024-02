MorphoSys Aktie News: MorphoSys verbilligt sich am Freitagnachmittag

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 65,40 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 65,40 EUR nach. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,26 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,50 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 161.335 Aktien.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,43 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Am 16.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX legt den Rückwärtsgang ein