MorphoSys Aktie News: MorphoSys verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 65,38 EUR.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 65,38 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,32 EUR aus. Bei 65,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.632 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,58 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 1,80 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Am 15.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

