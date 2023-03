MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,69 EUR

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 14,27 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,39 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133.543 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 48,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Mit Abgaben von 20,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 17.11.2022 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 95,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,626 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

