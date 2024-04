MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 67,85 EUR.

Die MorphoSys-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 67,85 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,90 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 1.269.718 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,00 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 0,22 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,52 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 78,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 81,60 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -4,121 EUR je Aktie aus.

