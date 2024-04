MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag im Minus

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 67,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,60 EUR. Bei 67,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 1.324.480 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.04.2024 bei 68,00 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 0,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,57 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,65 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 59,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 81,60 EUR umsetzen können.

Am 29.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,121 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Erste Schätzungen: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Novartis-Aktie stabil: Übernahmeangebot für MorphoSys angelaufen - MorphoSys empfiehlt Annahme